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Подгруппы контактной группы по безопасности и экономическим вопросам приступили к работе

Ключевым вопросом повестки дня станет захват 13 октября украинскими силовиками представителя Луганской народной республики в СЦКК

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Рабочие группы по безопасности и экономическим вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе приступили во вторник к работе в режиме видеоконференции.

"В 14:00 рабочая группа по вопросам безопасности приступила к очередному раунду переговоров в формате видеоконференции", - сообщает в своем Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ключевым вопросом повестки дня станет захват 13 октября украинскими силовиками представителя Луганской народной республики (ЛНР) в СЦКК, а также бездействие международных организаций по данному инциденту, отмечает представительство ДНР. Кроме того, будет поднят вопрос об эскалации на линии соприкосновения, увеличении нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, говорится в сообщении.

"Экономическая группа Контактной группы в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе присоединилась к переговорному процессу в формате видеоконференции", - сообщила в Telegram-канале Министерства труда и социальной политики ДНР глава этого ведомства Лариса Толстыкина, которая является официальным представителем ДНР в экономической подгруппе. По ее словам, на повестке дня встречи обсуждение двух важных вопросов, первый из которых касается водоснабжения жителей Донбасса, а второй - восстановления выплаты Украиной пенсий их гражданам.

Теги
Украина
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