Польша создаст новый формат военной подготовки добровольцев для формирования резерва

ВАРШАВА, 26 октября. /ТАСС/. Власти Польши решили создать новый формат военной подготовки добровольцев, чтобы увеличить число резервистов. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, такие планы содержатся в новом разработанном проекте закона "О защите отечества", который предусматривает значительное увеличение численности польской армии.

"Мы не возвращаем обязательной военной службы", - заверил Блащак. "Но мы вводим добровольную основную военную службу - службу, предназначенную для добровольцев, которые пройдут 28-дневное основное обучение, а потом 11-месячное специализированное обучение", - пояснил он. "Они смогут вступить в профессиональную армию, но если не решатся на это, то польское государство получит выгоду в виде появления обученных резервистов", - указал он.

Также в рамках нового проекта планируется создать систему привлечения кандидатов военной службы, значительно упростить процедуры набора и расширить финансирование.

В Польше действует профессиональная армия. Как сообщало ранее Министерство национальной обороны Польши, численность вооруженных сил в ближайшее время планируется довести до 200 тыс., из которых 50 тыс. будут членами Войск территориальной обороны - аналога Национальной гвардии.