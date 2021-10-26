Лукашенко заявил, что главное для него не удержание власти, а сохранение страны

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне того, когда крупные государства пытаются разделить мир, вопрос стоит не в удержании им власти, а в сохранении страны.

"Если мы этот период не переживем, не выстоим, мы не будем государством. Наши дни будут сочтены. Потому что я уже говорил: крупные государства пытаются разделить мир между собой. А как разделить - наклонить, раздавить, вытереть ноги", - сказал во вторник Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы (Гродненская область), сообщает президентская пресс-служба.

По словам белорусского лидера, в этих условиях надо выдержать, выстоять. "И мы выстоим, если вы будете слушать и слышать, что я вам говорю. Вопрос сегодня не во мне и не в удержании власти Лукашенко. Не в этом дело. Вопрос сегодня в наших детях и нашем клочке земли, на котором мы живем", - подчеркнул президент.

Он отметил, что стоит задача не просто выстоять, а также провести конституционные преобразования. "А еще и конституционные преобразования провести, а еще "перамен" хотите, а еще полномочия раздать. Ну раздадим. Но это вы захотели", - сказал он.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. Референдум по новой редакции основного закона планируется в конце февраля 2022 года.