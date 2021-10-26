Глава МИД Украины назвал "большой победой" решение суда Амстердама по скифскому золоту

"Это большая победа. Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода. Реликвии, которые свидетельствуют про тысячи лет нашей истории. Я приветствую сегодняшнее позитивное для Украины решение Апелляционного суда Амстердама в деле о возвращении музейных экспонатов скифского золота", - говорится в комментарии Кулебы для СМИ, которое транслировали во вторник украинские телеканалы.

Он повторил тезис президента Владимира Зеленского, что так же как скифское золото, Украина вернет себе неподконтрольные Киеву территории.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины".