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Кризис на Украине

Представитель ЛНР считает, что Киев может готовить эскалацию в Донбассе

Родион Мирошник указал, что украинский представитель многократно и различными способами пытался увести диалог от обсуждения дорожной карты

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Украина отказывается обсуждать дорожную карту урегулирования ситуации в Донбассе, потому что, возможно, готовится к эскалации конфликта. Такое предположение высказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник по итогам ее заседания во вторник.

"Заседание политической подгруппы в минском формате завершилось на час раньше запланированного, - сообщил он. По словам Мирошника, координатор политической подгруппы от ОБСЕ, французский дипломат Сильви-Аньес Берманн констатировала, что диалог прекращен из-за отказа вести обсуждение одной стороной в лице представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина. "Украина обсуждение дорожной карты урегулирования сорвала", - резюмировал представитель ЛНР.

"Украинский представитель многократно и различными способами пытался увести диалог от обсуждения дорожной карты", - написал Мирошник. "По факту, ничего не нового не произошло, лишь устремления Украины становятся четкими и понятными. Киев целенаправленно движется к развалу любых форматов достижения договоренностей и их выполнения", - заявил Мирошник.

Он отметил, что переговоры во вторник проходили под аккомпанемент обстрелов организованных Вооруженными силами Украины на линии соприкосновения, которые привели к разрушениями домов и инфраструктуры. "А это очень четкий маркер, что как только будет исчерпан арсенал политико-дипломатических мер, начнется эскалация конфликта. Похоже, что действия Киева ведут именно к этому", - считает представитель ЛНР.

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