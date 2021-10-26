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В ЛНР заявили, что координатор от ОБСЕ уклонялась от обсуждения захвата наблюдателя

Представитель Луганской народной республики Ольга Кобцева отметила, что представители республики настояли на том, чтобы координатор гуманитарной группы огласил требования республик Донбасса на заседании контактной группы в рамках своего отчета

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Координатор рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы от ОБСЕ Шарлотта Реландер на заседании во вторник пыталась уйти от обсуждения вопроса возвращения захваченного украинскими силовиками наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Об этом заявила представитель Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева.

"В лице представителя республики, в моем лице было выставлено законное обоснованное требование вернуть незамедлительно нашего наблюдателя господина Косяка, выполнявшего свой функционал при проведении работ, которые способствовали безопасному передвижению патруля СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ. К сожалению, в лице координатора прозвучала позиция, которая уходила вообще от обсуждения данного вопроса. Мы настояли и требование вернуть господина Косяка без каких-либо претензий было еще раз заявлено", - приводит словам Кобцевой агентство Луганскинформцентр.

Она добавила, что представители республики также настояли на том, чтобы координатор гуманитарной группы огласил требования республик Донбасса на заседании контактной группы в рамках своего отчета.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств в момент проведения Луганском согласованных с украинской стороной работ по ремонту автодороги офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что продолжение диалога с Киевом в рамках "Минска" представляется бессмысленным до освобождения представителя республики в СЦКК. Он назвал захват наблюдателя ЛНР прецедентом, нарушающим не только нормы международного права, но и ранее достигнутые договоренности в минском процессе.

В свою очередь полпред России на переговорах контактной группы Борис Грызлов заявил, что пассивность ОБСЕ в ситуации с захватом украинскими силовиками представителя Луганска в СЦКК вызывает недоумение.

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