В ЛНР заявили, что координатор от ОБСЕ уклонялась от обсуждения захвата наблюдателя

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Координатор рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы от ОБСЕ Шарлотта Реландер на заседании во вторник пыталась уйти от обсуждения вопроса возвращения захваченного украинскими силовиками наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Об этом заявила представитель Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева.

"В лице представителя республики, в моем лице было выставлено законное обоснованное требование вернуть незамедлительно нашего наблюдателя господина Косяка, выполнявшего свой функционал при проведении работ, которые способствовали безопасному передвижению патруля СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ. К сожалению, в лице координатора прозвучала позиция, которая уходила вообще от обсуждения данного вопроса. Мы настояли и требование вернуть господина Косяка без каких-либо претензий было еще раз заявлено", - приводит словам Кобцевой агентство Луганскинформцентр.

Она добавила, что представители республики также настояли на том, чтобы координатор гуманитарной группы огласил требования республик Донбасса на заседании контактной группы в рамках своего отчета.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств в момент проведения Луганском согласованных с украинской стороной работ по ремонту автодороги офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что продолжение диалога с Киевом в рамках "Минска" представляется бессмысленным до освобождения представителя республики в СЦКК. Он назвал захват наблюдателя ЛНР прецедентом, нарушающим не только нормы международного права, но и ранее достигнутые договоренности в минском процессе.

В свою очередь полпред России на переговорах контактной группы Борис Грызлов заявил, что пассивность ОБСЕ в ситуации с захватом украинскими силовиками представителя Луганска в СЦКК вызывает недоумение.