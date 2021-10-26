Байден: США будут рассматривать АСЕАН как основной элемент архитектуры безопасности АТР

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены рассматривать Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в качестве центрального элемента архитектуры политики и безопасности в регионах Тихого и Индийского океанов. С таким заверением выступил во вторник американский президент Джо Байден на открытии очередного саммита США - АСЕАН, который в текущем году проходит в онлайн-формате из-за пандемии.

"АСЕАН имеет неотъемлемое значение для региональной архитектуры в Индийском и Тихом океанах. И Соединенные Штаты привержены центральной роли АСЕАН, - отметил Байден. - Это [АСЕАН] стержень для обеспечения выносливости, процветания и безопасности нашего общего региона".

"Хочу, чтобы вы знали: я действительно с нетерпением жду работы с вами в целях продвижения не только наших многочисленных общих интересов, но и общих ценностей и взглядов на регион, в котором каждая страна может конкурировать [с другими] и добиваться успеха в равных для всех условиях, и все нации, независимо от того, насколько они велики и сильны, соблюдают закон", - добавил президент США, обращаясь к коллегам из числа руководителей стран - участниц объединения.

Байден выразил мнение, что партнерство США и АСЕАН имеет важнейшее значение для поддержания свободных и мирных регионов Индийского и Тихого океанов.

"Отношения между США и АСЕАН жизненно важны для будущего миллиарда наших людей. Наше партнерство имеет важнейшее значение для поддержания свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов", - сказал американский лидер, выступая на открытии очередного саммита США - АСЕАН, который в текущем году проходит в онлайн-формате из-за пандемии.

"Я надеюсь, что в будущем мы сможем вновь проводить эти встречи в очном формате", - добавил Байден.