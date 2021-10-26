Гутерриш предложил выделять развивающимся странам $100 млрд в год на сохранение климата

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил выделять ежегодно развивающимся странам $100 млрд для принятия мер, направленных на предотвращение изменения климата. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.

"Чтобы достичь целей в области сохранения климата мы должны предоставлять $100 млрд ежегодно странам развивающегося мира на финансирование климатических вопросов", - сказал он.

Гутерриш также отметил необходимость полного отказа от угольных электростанций не позднее 2040 года и прекращение субсидирования добычи ископаемых видов топлива, а также загрязняющих атмосферу отраслей промышленности.

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.