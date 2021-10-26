Елизавета II впервые после госпитализации приняла участие в официальном мероприятии

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II впервые приняла участие в официальном мероприятии после того, как по рекомендации врачей провела в больнице ночь на 21 октября. Как говорится в сообщении Букингемского дворца, во вторник она в онлайн-режиме приняла верительные грамоты у послов Швейцарии и Южной Кореи.

"Ее Величество королева сегодня провела две виртуальные аудиенции, находясь в Виндзорском замке", - говорится в документе, распространенном дворцовой пресс-службой, которая также опубликовала кадры, на которых запечатлена Елизавета II, беседующая с южнокорейским послом по видеосвязи.

В последний раз глава государства появлялась на публике 19 октября на приеме по случаю проходившего в Лондоне Глобального инвестиционного саммита. Вскоре после этого канцелярия монарха информировала, что 95-летняя королева отменила визит в Северную Ирландию по совету врачей. 20 октября она посетила больницу, чтобы пройти предварительный медосмотр, а на следующий день около обеда вернулась в Виндзорский замок. По данным телеканала ITV, в ночь на 21 октября Елизавета II оставалась в больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона. Эта госпитализация стала первой для королевы за много лет.

Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с учетом возраста монарха периодические медицинские обследования следует считать "вполне нормальным" событием. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон 22 октября отметил, что Елизавета II, которая является самым долго правящим из ныне царствующих монархов, уже вернулась к работе с документами.

Королева Великобритании, которая в следующем году будет отмечать 70-летний юбилей царствования, по-прежнему активно участвует в общественной жизни и в середине октября побывала на церемонии открытия парламента Уэльса. При этом за несколько дней до этого она впервые за долгое время появилась на публике с тростью. Королева опиралась на нее во время визита в Вестминстерское аббатство, где проходила церемония по случаю столетия с момента создания Королевского британского легиона - благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил.