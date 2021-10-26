В отношении депутата Рады, отметившего годовщину гибели Бандеры, возбудили дело

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что против депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" в Верховной раде Ильи Кивы, отметившего стрельбой годовщину гибели одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры, открыли дело.

"Да, по этому факту [стрельбы из автоматического оружия] открыто уголовное производство", - сказала прокурор в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, отвечая на вопрос журналиста. При этом она не уточнила квалификацию статьи, сказав, что "это преждевременный вопрос".

Кива 16 октября записал видеоролик, на котором он с автоматом в руках заявляет, что празднует гибель Степана Бандеры, который был убит 15 октября 1959 года в Мюнхене. Член оппозиционной фракции назвал себя лидером антифашистского движения и внуком Героя Советского Союза, который "не мог оставить незамеченной" данную дату. При этом за его спиной виден салют, затем звучит автоматная очередь из оружия в руках депутата.

Степан Бандера - один из идеологов, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял структуры Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН-УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), членов которой по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии. От их рук погибли около 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН.

С 2015 года власти Украины проводят политику героизации ОУН. Именем главарей ОУН Романа Шухевича и Степана Бандеры, а также других коллаборантов стали называть улицы, их деятельность признали "борьбой за независимость страны".