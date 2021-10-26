Главы МИД Ирана и Пакистана на встрече в Тегеране обсудили ситуацию в Афганистане

ИСЛАМАБАД, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили во вторник на встрече в Тегеране ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Международное сообщество должно предпринять конкретные шаги для спасения афганских граждан от экономического и гуманитарного кризиса, - приводится в сообщении заявление главы МИД Пакистана. - Пакистан твердо намерен продолжать содействие торговле и облегчению условий для передвижения через границу с Афганистаном".

Как отмечает агентство, главы МИД обоих государств обсудили "важные региональные и глобальные вопросы". В частности, Куреши и Абдоллахиян договорились об углублении торгового сотрудничества между Пакистаном и Ираном на основании действующих механизмов международного права.

Глава МИД Пакистана во вторник прибыл в Тегеран для участия в министерской встрече стран - соседей Афганистана, которая пройдет 27 октября. Первую встречу стран - соседей Афганистана организовал Исламабад. Она прошла 8 сентября в режиме онлайн. В ходе нынешнего мероприятия стороны планируют сконцентрировать свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп. Помимо Ирана, планируется участие представителей РФ, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.