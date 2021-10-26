США считают, что могут вести конструктивные переговоры с Россией и Китаем по Афганистану

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Вашингтон считает, что может вести конструктивные консультации с Москвой и Пекином по вопросам, касающимся Афганистана. Об этом заявил во вторник на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я думаю, что мы можем вести конструктивный диалог с обеими странами", - отметил он, говоря о России и Китае. По его словам, "это будет несколько труднее", поскольку президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не намерены лично посещать саммит Группы двадцати в Риме. "Но есть иные форматы, в которых мы можем взаимодействовать с Россией и Китаем на этом направлении, в том числе на различных региональных встречах <...>", - добавил он.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.