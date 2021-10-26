Блинкен призвал членов ООН поддержать вступление Тайваня в организацию

ТАСС, 26 октября. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал государства ООН поддержать полноценное участие Тайваня в деятельности организации. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник на сайте Госдепартамента.

"Мы призываем все государства - члены ООН присоединиться к нам в поддержке активного и значимого участия Тайваня во всей системе Организации Объединенных Наций и международном сообществе", - говорится в заявлении. По мнению Блинкена, "исключение Тайваня подрывает важную работу ООН и связанных с ней органов".

До 1971 года место Китая в ООН принадлежало Тайваню, куда в конце гражданской войны бежали остатки войск Чан Кайши. США настаивали, что они представляли народ Китая и выступали против передачи места Китайской Народной Республике. Однако 50 лет назад Генассамблея ООН приняла решение о том, что именно КНР является подлинным представителем народа страны.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.