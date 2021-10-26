Кулеба назвал условием проведения встречи глав МИД нормандской четверки согласие Лаврова

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что встреча "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) на уровне министров иностранных дел состоится тогда, когда в ней согласится принять участие глава МИД России Сергей Лавров. Об этом Кулеба написал во вторник в Twitter.

"Встреча министров будет тогда, когда Сергей Лавров согласится принять в ней участие", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства. При этом он заверил, что германский и французский коллеги уже дали свое согласие на переговоры. "Мы с [главой МИД ФРГ] Хайко Маасом и [министром иностранных дел Франции] Жан-Ив Ле Дрианом готовы", - утверждает Кулеба.

Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча глав МИД "четверки" должна иметь смысл и быть результативной, а "встреча ради встречи, ради отработки информационно-политической кампании, с которой возится киевский режим, смысла никакого не имеет". 13 октября Захарова заявила, что Москва намерена продолжать посреднические усилия в нормандском формате и в Контактной группе по урегулированию в Донбассе с целью разрешения украинского конфликта, в том числе по линии дипведомств. Она отметила, что вопрос проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора.

В понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил журналистам, что встреча глав МИД стран "нормандской четверки" готовится, но дата еще не определена.