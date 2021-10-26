Лукашенко назвал лучшими российскую и китайскую вакцины от коронавируса

"[Российская и китайская] вакцины, которые сегодня иностранные тоже, они гораздо лучше показали [эффективность], чем западные, поэтому мы [их] и покупаем. Второе, мы по технологиям российским разливаем эти вакцины. И третье, в 2023 году, <…> мы получим свою белорусскую вакцину, но приспособленную под штамм 2023 года", - сказал Лукашенко, посещая во вторник с рабочей поездкой Лиду в Гродненской области, видеозапись фрагмента разговора опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко отметил, что в республике в настоящее время хватает вакцин, которые производят по российским технологиям. "Уже начинаем производить сами, не закупая в России, сами здесь - нам этого хватает", - добавил он.

Белорусский лидер также считает, что среди тех, кто лоббирует завоз западных вакцин, его оппоненты. "Все сейчас сконцентрировались: президент в зоны [красные больниц] ходит и еще не умер. И один мерзавец сделал [заключение], но развития не получило: Лукашенко не умирает, потому что он привился какой-то иностранной вакциной", - заметил он и еще раз указал на то, что кроме "Спутника" и китайской вакцины, других вакцин в республике нет. "И эти вакцины не хуже. Нам подкидывают <...> идею: завезите Pfizer, пусть будет, Johnson & Johnson, там, Moderna и прочее, - отметил президент. - Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда, к своим, инструкции получать. Чтобы на Запад выехать - вот для чего им надо, езжайте туда и там вакцинируйтесь".

В республике с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. В страну ранее доставили несколько партий китайской вакцины Vero Cell, также была зарегистрирована российская вакцина "Спутник Лайт" и ею активно прививают студентов. Лукашенко, который перенес ковид летом прошлого года, недавно заявил, что готов сделать прививку белорусской вакциной, которую планируется запустить в оборот в 2023 году.