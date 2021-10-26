В ЛНР заявили, что назначение Медведчука в подгруппу по Донбассу разблокирует переговоры

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) считают, что назначение председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука главой украинской делегации в гуманитарной подгруппе по Донбассу поможет разблокировать переговоры. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Представители республик выдвинули предложение заменить переговорщика с украинской стороны Галину Третьякову на депутата Виктора Медведчука, который ранее зарекомендовал себя как ответственный и компетентный человек, который действовал в интересах Украины и выполнения минских соглашений", - написала она в Telegram-канале делегации ЛНР в контактной группе. Подтверждая свою готовность работать с Виктором Медведчуком и в качестве жеста доброй воли, представители ЛНР и ДНР подтвердили готовность передать ему в одностороннем порядке или назначенному им доверенному лицу трех удерживаемых на территории республик Донбасса женщин, добавила Ковшарь. "Все эти шаги республик имеют единственную цель - разблокировать полноценную продуктивную работу подгруппы по гуманитарным вопросам", - подчеркнула она.

Мария Ковшарь напомнила, что Медведчук в прошлом участвовал в работе гуманитарной подгруппы контактной группы и координировал вопросы обмена удерживаемыми лицами. "В период его участия в переговорах не только сохранялась конструктивная атмосфера в подгруппе, но и был реализован ряд взаимных освобождений лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, в результате чего сотни человек смогли возвратиться домой", - отметила она.

При этом пресс-секретарь делегации ЛНР назвала "абсолютно деструктивной" позицию нынешнего представителя Украины в гуманитарной подгруппе Галиной Третьяковой. По словам Ковшарь, позиция Третьяковой "полностью блокирует какие-либо подвижки по всем вопросам повестки дня рабочей группы по гуманитарным вопросам". "С момента появления госпожи Третьяковой в переговорном процессе не удалось достичь с украинской стороной ни одной договоренности. Вопросы поиска без вести пропавших лиц, одновременного открытия двух новых пунктов пропуска и выполнения Украиной своих обязательств по процессуальной очистке остаются заблокированы Украиной", - добавила представитель ЛНР.

Во вторник представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева предложила вместо Галины Третьяковой привлечь к переговорам Виктора Медведчука.

В качестве украинского представителя по гуманитарным вопросам Медведчук договорился о проведении крупнейшего обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса, который прошел 29 декабря 2019 года по формуле "124 на 76". В мае 2021 года Медведчуку на Украине были предъявлены обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". С тех пор он находится под домашним арестом.