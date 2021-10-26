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Публикация "Досье Facebook"
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Псаки: досье по работе Facebook демонстрирует необходимость реформ в соцсетях

По словам пресс-секретаря Белого дома, Джо Байден испытывает обеспокоенность по поводу влиятельности соцсетей, недостатка борьбы с дезинформацией в них

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Администрация США считает, что выводы серии журналистских расследований о работе компании Facebook указывают на необходимость реформ в социальных сетях. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя данные расследований о проблемах в работе Facebook.

"Как ранее говорил президент [США Джо Байден], он испытывает обеспокоенность по поводу мощи платформ социальных сетей и недостатка прогресса в решении таких вопросов, как дезинформация [на таких платформах] относительно вакцин, дезинформация относительно [американских] выборов", - заявила официальный представитель главы вашингтонской администрации.

"Разумеется, знакомство не только с выступлением [в стенах Конгресса США бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген], но и некоторыми ныне ставшими достоянием общественности откровениями [о работе компании] является напоминанием о необходимости таких определенных реформ [в соцсетях]", - отметила Псаки.

Теги
СШАПсаки, ДженПубликация "Досье Facebook"
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