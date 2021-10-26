ДНР заявила ОБСЕ о недопустимости действий силовиков Киева, попытавшихся занять село

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) заявила наблюдателям ОБСЕ и представителю этой организации на Украине о недопустимости действий киевских силовиков, предпринявших попытку захватить село Старомарьевка, расположенное на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщила во вторник полномочный представитель ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

"Вчера украинская сторона осуществила еще один вопиющий акт агрессии: вооруженными формированиями Украины была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе", - написала она в Telegram-канале МИД ДНР. "Подобные провокации вооруженных формирований Украины категорически недопустимы, о чем мы сообщили сегодня в соответствующей ноте главе СММ ОБСЕ [Яшару Халиту Чевику] и спецпредставителю ОБСЕ на Украине и в rонтактной группе [Микко Киннунену]", - заявила Наталья Никонорова.

По ее словам, действия украинской стороны, попытавшейся установить контроль над селом на линии соприкосновения, в корне противоречат не только минским соглашениям, но и ряду актов международного права, в первую очередь Дополнительному протоколу II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающемуся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов. В статье 13 этого акта закреплено, что гражданское население не должно являться объектом нападения и что насилие или угроза такового, имеющее основной целью терроризировать мирных жителей, строжайше запрещено, отметила Никонорова.

Она подчеркнула, что попытка ВСУ установить контроль над селом является грубым нарушением Киевом пункта "а" согласованных и подписанных республиками Донбасса и Украиной 22 июля 2020 года Мер по усилению режима прекращения огня. Согласно данному пункту, любые наступательные действия (любое изменение позиционного расположения войск, инженерное оборудование позиций, в том числе траншей, любое продвижение вооруженных лиц в сторону противника) строго запрещены, добавила глава МИД ДНР.

До сих пор в селе Старомарьевка, расположенном близ линии соприкосновения, не были размещены воинские подразделения сторон конфликта в Донбассе.