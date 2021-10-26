В Пентагоне считают, что "Аль-Каида" и ИГ могут создать возможности для атак на США за год

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Военные США допускают возможность того, что террористические группировки "Аль-Каида" или "Исламское государство" (запрещены в РФ) в течение срока от полугода до двух лет могут создать возможности для атак на Соединенные Штаты. Об этом сообщил во вторник замминистра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол на слушаниях в Сенате.

"Согласно текущим оценкам разведки, ИГ потенциально могло бы создать такие возможности в течение 6-12 месяцев, а "Аль-Каида" - в течение одного-двух лет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос сенатора.

При этом Кол подчеркнул, что речь сейчас не идет о намерении этих террористических организаций напасть на США, а только об оценке их потенциальных возможностей сделать это.