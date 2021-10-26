Главой Минобороны Канады назначили Аниту Ананд

ОТТАВА, 26 октября. /ТАСС/. Анита Ананд назначена главой канадского министерства национальной обороны. Об этом во вторник говорится в распространенных пресс-службой премьер-министра Джастина Трюдо документах перед началом церемонии принятия присяги сформированного им нового кабинета министров.

Трансляция церемонии, которая проходит в резиденции генерал-губернатора страны Мэри Саймон в Оттаве, ведется всеми национальными телеканалами.

Ананд родилась в 1967 году. Ранее она занимала пост министра общественных работ и закупки. Ананд станет второй в истории Канады женщиной - министром обороны после Ким Кэмпбелл, которая возглавляла ведомство в 1993 году.