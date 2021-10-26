США обсудили с Таджикистаном и Узбекистаном борьбу с терроризмом в Афганистане

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Власти США проводят консультации с представителями Узбекистана, Таджикистана и других стран по вопросам, касающимся создания условий для американских военных для нанесения ударов по террористическим группировкам, действующим в Афганистане. Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

Он выразил уверенность в том, что военные США могут эффективно наносить удары по террористам в Афганистане и без американского присутствия в стране. "Мы стремимся построить более прочную экосистему для нанесения загоризонтных ударов по террористам, которая будет включать региональных игроков. Мы проводим консультации с Узбекистаном, Таджикистаном и другими странами", - сказал Кол. Он отметил, что может представить дополнительные данные относительно указанных консультаций и планов на закрытых слушаниях.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.