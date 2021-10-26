"Талибан" планирует провести перепись населения Афганистана

КАИР, 26 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует провести перепись населения страны. Сообщение об этом опубликовано во вторник в Twitter на странице представителя талибов, заместителя министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихуллы Муджахида.

"Сегодня состоялось заседание [временного] правительства "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) под председательством главы кабмина муллы Мохаммада Хасана Ахунда. На встрече обсуждались ситуация в экономике и различные инфраструктурные проекты. <...> Были затронуты вопросы, связанные с работой демографической службы страны и принято решение о проведении переписи населения Афганистана", - указано в заявлении.

Помимо этого, временный кабинет обсудил принимаемые в стране меры по борьбе с наркоторговлей, необходимость повышения квалификации религиозных деятелей, ситуацию в сфере здравоохранения и перспективы реализации проекта трансафганского газопровода ТАПИ.

Последняя перепись населения в Афганистане проводилась в 1979 году, согласно результатам которой в стране проживали 15,5 млн человек. C 2013 по 2018 год при поддержке ООН проходила программа подсчета населения с применением технологий спутниковой съемки и дистанционного зондирования, однако ее результаты подвергались критике в обществе, несколько раз пересматривались и в итоге не были утверждены.

Согласно опубликованным в конце 2020 года оценкам Национального управления статистики и информации Исламской Республики Афганистан, в стране проживают 32,9 млн человек, из которых 16,8 млн - мужчины, 16,1 млн - женщины. Городское население составляет порядка 8 млн человек, сельское - 23,4 млн жителей, кочевое - 1,5 млн человек.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.