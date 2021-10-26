Эрдоган: Анкара готова к нормализации отношений с Ереваном, если он решит проблемы с Баку

АНКАРА, 26 октября. /ТАСС/. Для Турции не останется препятствий для нормализации отношений с Арменией, если она решит свои проблемы с Азербайджаном. Об этом во вторник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в Азербайджане.

"Условия для построения прочного мира сейчас благоприятны, как никогда. В этом вопросе Армении необходимо продемонстрировать искреннюю волю к урегулированию проблем с Азербайджаном. Если она это сделает, не будет никаких препятствий для нормализации отношений Турции с Арменией", - сказал Эрдоган, слова которого привел телеканал NTV.

Он отметил, что инфраструктурные проекты, которые реализуются при участии Турции на территории Нагорного Карабаха, "авто- и железнодорожные магистрали создадут выгодные экономические и торговые возможности для всех стран региона". "Все соседи Азербайджана, включая Иран, Грузию и Армению, выиграют от этого", - отметил турецкий лидер.

Во вторник Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев открыли в Карабахе Физулинский международный аэропорт. Также они приняли участие в церемонии начала строительства автодороги Ахмедбейли - Горадиз - Миндживан - Агбенд и закладке фундамента "умного агропарка" в Зангилане, который будет создан при поддержке Турции.

Эрдоган прибыл днем в Азербайджан с однодневным визитом по приглашению Алиева.