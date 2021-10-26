ООН призывает к исключениям из санкций по Афганистану для доставки средств

ООН, 26 октября. /ТАСС/. ООН призывает государства-члены предоставить финансовые исключения из санкций по Афганистану, чтобы страна получила доступ к средствам на гуманитарные нужды. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы вновь призываем государства-члены позволить оперативное и беспрепятственное передвижение гуманитарных поставок и персонала в Афганистан и из него, предоставить гуманитарные финансовые исключения, что позволит гуманитарным организациям в стране получить доступ к средствам", - сказал он.

"Что касается исключений, то <...> это относится ко всем странам, которые вводили двусторонние санкции. [США] среди других, без сомнений", - отметил Дюжаррик.