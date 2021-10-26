На Украине опубликовано видео, где ВСУ якобы применили турецкий беспилотник в Донбассе

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Украинские СМИ опубликовали во вторник видеоролик, якобы запечатлевший боевое применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) турецкого беспилотника "Байрактар" в Донбассе. Автором видео называется пользователь Facebook волонтер Мартин Брест. При этом редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов привел подробности применения дрона со ссылкой на свои источники.

"Запомните этот исторический день. 26 октября 2021 года - первое боевое применение ударных беспилотников "Байрактар" в Донбассе", - написал он в Facebook.

По его словам, позиция украинских военных в районе Гранитного была якобы обстреляна из гаубицы советского производства Д-30. "ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя "Байрактар", и управляемой бомбой МАМ-С российская гаубица была уничтожена", - утверждает Бутусов. По его сведениям, приказ на применение "Байрактара" дал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Минобороны Украины пока не комментирует эту информацию. В Донецкой и Луганской народных республиках также официально не сообщалось о применении "Байрактаров".

Турецкий контракт

14 декабря 2020 года Минобороны страны сообщило о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания аппаратов "Байрактар", которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании "Рокетсан". По неофициальным данным, сумма этого контракта составила 69 млн долларов.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр для производимых турецкой стороной одноименных беспилотников.