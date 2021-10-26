{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США заверили КНДР в отсутствии враждебных намерений

Как сообщил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, Соединенные Штаты ждут ответа от Пхеньяна

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация дала понять Пхеньяну, что не имеет каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР, и теперь ожидает ответа от северокорейской стороны. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы считаем, что дипломатия является самым эффективным путем <...> достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил он. "Мы ясно дали КНДР понять, что не имеем враждебных намерений по отношению к стране и готовы к дипломатическому взаимодействию с ней, - добавил Прайс. - Мы ясно дали это понять в серии заявлений и теперь ждем ответа".

Представителю внешнеполитического ведомства также был задан вопрос о том, возможна ли встреча представителей США и КНДР на 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнется в Глазго 31 октября. Прайс отметил, что "не знает о каких-либо планах" проведения таких контактов.

Теги
СШАРеспублика Корея
Кризис на Украине
Генштаб ВСУ подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе
В пресс-службе штаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения
Генштаб ВСУ подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе
Читать полностью