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Кризис на Украине

Генштаб ВСУ подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе

В пресс-службе штаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar DHA via AP, архив
Описание
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar
© DHA via AP, архив

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

"Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе - прим. ТАСС) впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar, - говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.

В пресс-службе штаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять беспилотные летательные аппараты в рамках своей деятельности.

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