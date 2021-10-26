Генштаб ВСУ подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

"Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе - прим. ТАСС) впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar, - говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.

В пресс-службе штаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять беспилотные летательные аппараты в рамках своей деятельности.