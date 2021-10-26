Российские военные проинспектировали в Латвии военную базу в Адажи

РИГА, 26 октября. /ТАСС/. Офицеры Вооруженных сил России во вторник находились с визитом в Латвии, где посетили военную базу в Адажи и провели контроль вооружения республики. Об этом сообщило Министерство обороны Латвии.

Проверка проводилась в рамках сотрудничества стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласно Венскому договору. "Цель оценочного визита - <...> ознакомиться с механизированной пехотой бригады сухопутных сил национальных вооруженных сил, о которой Латвия ежегодно предоставляет общую военную информацию в рамках обязательств, изложенных в Венском договоре ОБСЕ", - заявляет оборонное ведомство Латвии.

Принимая такие визиты, государства ОБСЕ демонстрируют открытость и приверженность своим международным обязательствам по Венскому договору, который предусматривает ежегодный добровольный обмен военной информацией, оценочные визиты и инспекции членов ОБСЕ.

Минобороны также напоминает, что, согласно квотам ОБСЕ, Латвии необходимо провести один прием наблюдателей и три контрольные инспекции в год. Аналогично Латвия проводит проверки систем вооружения в других странах ОБСЕ.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает инспекции членами ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей с целью контроля военной деятельности.