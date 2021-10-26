В ЛНР заявили, что Киев официально признал нарушение минских соглашений

ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально признали, что, применив в Донбассе турецкий беспилотник "Байрактар", нарушили минские соглашения. Об этом во вторник заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный "запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)". Но [главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий] Залужный сообщает не только о полетах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Мирошника, для правовой оценки нарушения Киевом международных обязательств "вполне достаточно и "чистосердечного признания" главкома украинской армии.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий БПЛА "Байрактар". В пресс-службе штаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения и был применен "с целью принуждения врага к прекращению огня". Уточняется, что беспилотник управляемой бомбой уничтожил одно орудие с расчетом противника.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласно которым сторонам конфликта запрещается использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять беспилотные летательные аппараты в рамках своей деятельности.

14 декабря 2020 года Минобороны Украины сообщило о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для нужд национальной армии. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания аппаратов "Байрактар", которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании "Рокетсан". По неофициальным данным, сумма этого контракта составила $69 млн. Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр для производимых турецкой стороной одноименных беспилотников.