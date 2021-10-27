Байден считает нужным встретиться с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уверен в необходимости проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку дипломатические контакты имеют особое значение в свете конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как он отметил, Байден "считает важным, чтобы была возможность для личных контактов с Си Цзиньпином". "А если это невозможно сделать лично из-за ограничений, касающихся поездок Си Цзиньпина, то лучше всего будет провести виртуальную встречу. Мы собираемся сделать именно это", - отметил Салливан на брифинге в Белом доме.

"Мы намерены сделать это, поскольку в период активного соперничества между США и Китаем интенсивное дипломатическое взаимодействие на самом высоком уровне, на уровне лидеров, играет жизненно важную роль для эффективного управления данными отношениями", - добавил он.

Как напомнил помощник президента США, ранее в текущем месяце он провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), главой секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Как констатировал Салливан, в ходе консультаций была достигнута договоренность о том, что у лидеров США и Китая "будет возможность провести виртуальную встречу до конца текущего года". "Сейчас я не могу назвать конкретную дату", - сказал помощник президента США. По его словам, Байден и Си Цзиньпин смогут "обсудить всю повестку дня" на данной онлайн-встречи.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 6 октября, что Вашингтон и Пекин дорабатывают детали договоренности о проведении двусторонних контактов на высшем уровне. До этого агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга информировало о достижении принципиальной договоренности о проведении до конца года двусторонней онлайн-встречи лидеров США и КНР.