Опрос: правящая партия Японии может потерять часть мандатов по итогам нынешних выборов

ТОКИО, 27 октября. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) может лишиться части своих 276 депутатских мандатов в нижней палате парламента по итогам выборов, которые пройдут в стране 31 октября. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Kyodo.

Отмечается, что правящая партия может с высокой долей вероятности обеспечить себе около 200 мест в парламенте через голосование в одномандатных округах и еще 66 на основе пропорционального партийного голосования. При этом для обладания устойчивым большинством в нижней палате ЛДП и ее партнеру по коалиции партии "Комэйто" необходимо заполучить не менее 261 из 465 депутатских кресел, и эта цель, скорее всего, будет достигнута. На данный момент правящая коалиция контролирует 305 мест в Палате представителей (нижней палате парламента).

В свою очередь ведущая оппозиционная Конституционно-демократическая партия пока может рассчитывать примерно на 50 мест в одномандатных округах и еще 40 через пропорциональное голосование. На предыдущих выборах она получила 112 мандатов.

Исследование проводилось с 23 по 26 октября по телефону методом случайной выборки, были опрошены порядка 119 тыс. японских избирателей.

В случае победы ЛДП и правительство смогут приступить к реализации озвученных ранее мер по восстановлению экономики Японии, которая пострадала от пандемии коронавируса. Новый премьер-министр Фумио Кисида намерен поддержать бизнес и малоимущих, упрочить положение среднего класса и стимулировать потребление. Глава правительства также заявлял о необходимости укрепления оборонных возможностей страны.