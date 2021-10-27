Парламентская комиссия обвинила президента Бразилии в девяти преступлениях

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 октября. /ТАСС/. Комиссия Федерального сената Бразилии (верхняя палата парламента) по расследованию деятельности правительства в борьбе с пандемией коронавируса утвердила итоговый доклад, в котором обвинила президента страны Жаира Болсонару в совершении девяти преступлений. Голосование по документу, подводящему итог шестимесячной работы парламентариев, состоялось во вторник.

"Теперь доклад парламентской комиссии по расследованию будет направлен в различные органы государственной власти в зависимости от их компетенций. Он будет передан в Палату депутатов [нижняя палата парламента], Федеральную полицию, Верховный суд, Генеральную прокуратуру, Счетную палату <...> и Международный уголовный суд", - сообщает пресс-служба Федерального сената.

В окончательном докладе объемом около 1,3 тыс. страниц утверждается, что глава государства виновен в совершении девяти преступлений, как это уже анонсировалось в распространенном на прошлой неделе проекте документа. В частности, Болсонару, который практически никогда не появлялся на публике в защитной маске, регулярно общался со сторонниками и участвовал в массовых мероприятиях, вменяется нарушение санитарных мер предосторожности, подстрекательство к совершению преступлений и содействие распространению эпидемии, повлекшей смерть более 600 тыс. человек в Бразилии. Кроме того, за активную пропаганду использования препаратов с недоказанной эффективностью для профилактики и лечения COVID-19, а также за скептическое отношение к вакцинации от коронавирусной инфекции его обвиняют в шарлатанстве и нарушении порядка расходования бюджетных средств. Помимо этого утверждается, что президент виновен в попустительстве и коррупции при так и не состоявшейся закупке индийской вакцины Covaxin.

Парламентарии также сочли, что президент нарушал конституционные права граждан, а его поведение не соответствовало занимаемой должности. В соответствии с бразильским законодательством такого рода нарушения могут стать основанием для начала процедуры импичмента.

В докладе также говорится об ответственности за ситуацию ряда действующих и бывших министров, трех сыновей президента, провластных парламентариев, поддерживающих главу государства предпринимателей, чиновников, экспертов и общественных деятелей. Всего упомянуты 78 человек и две компании.

В апреле Федеральный сенат Бразилии созвал специальную комиссию для расследования деятельности правительства страны по борьбе с пандемией коронавируса. Глава государства неоднократно критиковал работу комиссии, заявляя, что у нее нет доказательств противоправных действий правительства.