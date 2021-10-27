Сенат утвердил Джеффа Флейка новым послом США в Турции

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США полного состава во вторник утвердил Джеффа Флейка на должность американского посла в Турции. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Выдвинутая президентом США Джо Байденом кандидатура была поддержана единогласно. Флейк в прошлом сам был сенатором и представлял в верхней палате штат Аризона с 2013 по 2019 год. До этого, с 2001 года, он также избирался в Палату представителей Конгресса США.

Кроме того, Сенат во вторник утвердил кандидатуру вдовы сенатора-республиканца Джона Маккейна, умершего в 2018 году, Синди Маккейн на пост представителя США при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

21 октября президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщило в тот же день агентство Anadolu, они были вызваны в МИД Турции в связи с публикацией совместного заявления по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. В субботу президент Турции заявил, что дал поручение МИД республики объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу процесса над Кавалой.

Дипмиссии США и Канады в Турции в свою очередь заявили о намерениях уважать законы и постановления государства пребывания и не вмешиваться во внутренние дела этого государства. Посольства указали, что "остаются привержены статье 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях". Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в администрации президента, Эрдоган приветствовал эти заявления. Позднее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов сообщил, что нынешний американский посол в Анкаре Дэвид Саттерфилд продолжает выполнять свои обязанности, а администрация США стремится к сотрудничеству с турецкими властями по общим приоритетным задачам.