Законодательный совет Гонконга текущего созыва завершит работу на этой неделе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 октября. /ТАСС/. Законодательный совет Гонконга шестого созыва завершает свою работу на этой неделе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в секретариате местного парламента.

"Последнее заседание намечено на сегодня. Что касается срока полномочий Законодательного совета шестого созыва, то глава гонконгской администрации Кэрри Лам официально устанавливала его своим указом до 30 октября", - уточнили в секретариате.

Выборы нового состава Законодательного совета Гонконга на следующие пять лет запланированы на 19 декабря. В соответствии с реформой избирательной системы Гонконга, инициированной в этом году Пекином, состав регионального парламента будет увеличен с 70 до 90 человек. При этом судьбу сразу 40 депутатских мест теперь предстоит определять коллегии выборщиков, состав которой был сформирован в сентябре в количестве 1,5 тыс. человек. Этот же орган 27 марта 2022 года изберет главу гонконгской администрации на следующие пять лет.

Избирательная реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты" и укрепление национальной безопасности. Это призвано закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия летом прошлого года закона о защите национальной безопасности на его территории. Отныне власти вправе отказывать в участии в выборах лицам, которых сочтут "недостаточно патриотичными" или представляющими угрозу для национальной безопасности. Проверять их квалификацию будет специальная комиссия.