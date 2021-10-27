СМИ: Тайваньский пролив не остановит материковый Китай в случае конфликта

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Тайваньский пролив не станет существенной преградой для вооруженных сил материкового Китая в случае военного конфликта между Пекином и Тайбэем, не спасет "тайваньских сепаратистов" и помощь США. Об этом пишет в среду пекинская газета Global Times, отражающая мнение военно-политических кругов КНР.

"Разрыв в военной мощи между двумя берегами Тайваньского пролива (материковым Китаем и Тайванем - прим. ТАСС) уже слишком велик. Военные расходы материкового Китая более чем в 10 раз превышают тайваньские. При современных технологиях Тайваньский пролив уже более не является непреодолимой преградой", - говорится в редакционной статье издания. В материале газеты подчеркивается, что материковый Китай не хочет вести войну с Тайванем, "выражая добрую волю к мирному объединению и оставляя войну в качестве последнего средства". Вместе с тем, говорится далее, вооруженные силы Тайваня "не выдержат и одного удара". "Если будет война, Тайвань, несомненно, будет побежден и рухнет", - пишет Global Times.

Соединенные Штаты, полагают авторы статьи, скорее всего, не будут воевать за Тайвань, пытаясь сдержать материковый Китай другими средствами. В случае, если США все же примут участие в гипотетических военных действиях, "[Тайваньский] пролив станет для американских солдат могилой", предупреждает пекинское издание.

Даже если нынешняя тайваньская администрация задействует все возможные силы и средства для обороны острова, считают аналитики Global Times, это не изменит общее соотношение военных потенциалов материкового Китая и Тайваня. "На Тайване только 180 тыс. военных. Большинство из них - это так называемые "клубничные солдаты", не способные вынести тяготы воинской службы. "[Правящая] Демократическая прогрессивная партия (ДПП) питает иллюзию реализовать "отделение Тайваня" за счет опоры на США и общественное мнение Запада. Это сны наяву", - отмечается в материале.

"ДПП должна остановиться, пока не поздно. Если военный нажим останется единственным языком, который они смогут понять, этот язык будет громоподобным", - резюмирует Global Times.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.