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Глава МИД Италии указал на необходимость диалога с Россией и Китаем по климату

Луиджи Ди Майо заявил, что климатическая конференция COP-26 в Глазго станет для этого важной возможностью

РИМ, 27 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая состоится в ноябре в шотландском Глазго, подчеркнул необходимость диалога с Россией и Китаем по климатическим вопросам.

"На Европу приходится 7-8% всех глобальных выбросов, но проблема заключается в другом. Такой континент, как Африка, на которую приходится 3%, расплачивается за самые серьезные климатические потрясения. Этого нужно избегать, не существует такого понятия, как планета "Б", - сказал он в эфире государственной радиостанции Rai 1. - COP-26 в Глазго станет важной возможностью, необходим диалог с Россией и Китаем".

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в 2020 году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.

Теги
ИталияРоссияКитайДи Майо, Луиджи
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