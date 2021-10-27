СМИ: в Индии расследуют случаи использования шпионской системы Pegasus в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 октября. /ТАСС/. Верховный суд Индии в среду назначил специальную комиссию экспертов для расследования возможного использования израильской шпионской системы Pegasus для слежки за гражданами страны. Об этом сообщает PTI.

"В эпоху развития информационных технологий важно гарантировать право на неприкосновенность частной жизни. Каждый гражданин должен быть защищен от нарушения этого права. Сообщения о применении Pegasus вызывают озабоченность, и суд должен установить истину в этом вопросе", - цитирует ПТИ заявление верховного суда.

По соображениям национальной безопасности судебная инстанция отказалась предоставить подробные данные о начинающемся расследовании.

Ранее в Верховный суд поступили жалобы политиков и общественных деятелей о предполагаемой слежке за их мобильными телефонами из-за рубежа с использованием системы Pegasus. О таких случаях также неоднократно сообщали местные СМИ.

18 июля неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждалось, что ряд стран могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group.