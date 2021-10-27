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Глава МИД Китая призвал западные страны отменить санкции против Афганистана

Глава МИД Китая призвал западные страны отменить санкции против Афганистана.

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АфганистанКитай
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