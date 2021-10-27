Глава МИД Украины пообещал, что Киев не остановится в борьбе с РФ в международных судах

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Борьба с Россией в международных судах является одной из целей стратегии внешнеполитического деятельности Украины. Киев не остановится в ведении системной работы по этому направлению, заявил в среду на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"МИД <...> системно работает над тем, чтобы эти дела (против России в международных судах - прим. ТАСС) стали нашей победой, а Россия понесла ответственность за преступления. Мы не остановимся. Мы научились играть вдолгую и выигрывать", - отметил Кулеба.

По его словам, борьба с Россией в международных судах - "одна из целей стратегии внешнеполитической деятельности" Украины, а принятое накануне судом Амстердама решение по скифскому золоту он назвал лишь одной из побед в делах против России. Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вслед за решением вернуть золото на Украину Киев дождется возвращения Крыма, Кулеба отметил, что этот вариант развития событий настанет, но не сразу.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины". Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу. Зеленский назвал справедливым решение суда Амстердама.