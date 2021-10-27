Пекин попросил все государства не нарушать принцип "одного Китая" на практике

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Пекин не приемлет каких-либо официальных контактов других государств с Тайбэем. Об этом заявил в среду на брифинге в Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР ее официальный представитель Ма Сяогуан, комментируя недавние поездки главы тайваньского внешнеполитического ведомства У Чжаосе (Джозефа У) в Словакию и Чехию.

"Мы против любых контактов с тайваньским районом Китая официальных лиц стран, имеющих дипломатические отношения с КНР", - напомнил Ма Сяогуан. Он подчеркнул, что это "обычная и ясная" позиция Пекина.

"Мы настойчиво просим заинтересованные страны придерживаться здесь единства слов и действий, с тем, чтобы их реальные действия соответствовали принципу "одного Китая" и чтобы они очень тщательно подходили к тайваньскому вопросу", - добавил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР. Принципа "одного Китая" придерживается подавляющее большинство государств в мире, включая Россию.