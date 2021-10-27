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Кризис на Украине

Глава МВД Украины призвал сограждан повышать навыки практической стрельбы

Денис Монастырский напомнил, что в 2022 году на Украине вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления", поэтому "навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной украинской территориальной обороны"

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал граждан страны повышать навыки практической стрельбы. Об этом он написал в среду в Facebook.

"Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти, этому надо уделять повышенное внимание в обществе. Необходимо повышать навыки практической стрельбы среди гражданского населения, расширяя сеть тиров", - написал он.

Глава МВД также напомнил, что в следующем году на Украине вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления", поэтому "навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной украинской территориальной обороны".

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об основах национального сопротивления", которым предусматривается максимальное привлечение граждан к "действиям по обеспечению военной безопасности" с целью "нанесения противнику неприемлемых потерь, которые вынудят его прекратить агрессию против Украины". Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.

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