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Пандемия COVID-19

Участники будущей коалиции в ФРГ договорились избегать новых локдаунов

При этом один из участников коалиционных переговоров Дирк Визе указал на рост статистики заражений и призвал сохранять бдительность

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Будущее правительство Германии, которое, вероятно, будет состоять из социал-демократов (СДПГ), либералов и "зеленых", не будет вводить локдауны или жесткие ограничения на передвижение из-за коронавируса. Об этом заявил в среду журналистам в Берлине один из участников коалиционных переговоров Дирк Визе.

Он напомнил, что в марте 2020 года в ФРГ был введен так называемый режим эпидемии национального масштаба, на основании которого в стране вводились жесткие ограничения из-за ковида. 25 ноября действие этого режима автоматически заканчивается, но в теории может быть продлено.

"Закрытие школ, локдауны и ограничения на выходы из дома - этого при нас не будет. Это было бы непропорциональной мерой", - сказал Визе, представляющий СДПГ.

Одновременно с этим он указал на рост статистики заражений и призвал сохранять бдительность. "Нужно понимать, что 25 ноября не станет Freedom day ("День свободы", как в англоязычных источниках обозначают условное окончание всех ограничительных мер - прим. ТАСС)", - отметил политик.

В Германии было два локдауна - первый продлился около 4 месяцев, второй - почти полгода.

За минувшие сутки в ФРГ было зафиксировано 23,2 тыс. случаев коронавируса, умерли от последствий 114 человек. Относительно низким благодаря прививочной кампании остается уровень госпитализации.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
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