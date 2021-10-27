Китай готов провести третью министерскую встречу стран - соседей Афганистана

ТЕГЕРАН, 27 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о готовности страны организовать третью министерскую встречу стран - соседей Афганистана. Об этом он в среду заявил на второй министерской встрече в Тегеране, выступая по видеосвязи.

"Основываясь на консенсусе, достигнутом на двух министерских встречах, и желая сделать этот механизм более продуктивным, Китай выражает готовность провести в надлежащее время третью встречу глав МИД. Мы будем поддерживать контакты со всеми сторонами по дипломатическим каналам", - указал он.

Он также призвал как можно скорее запустить два других механизма - встречи между спецпредставителями по афганскому вопросу и консультации представителей посольств в Кабуле.

Первая встреча стран - соседей Афганистана прошла 8 сентября в режиме онлайн. В ходе нынешнего мероприятия стороны планируют сконцентрировать свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп. Помимо Ирана и РФ, в мероприятии принимают участие представители Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.