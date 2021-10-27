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СМИ: министр обороны талибов призвал афганский бизнес инвестировать в здравоохранение

Мохаммад Якуб Муджахид считает, что жители Афганистана должны иметь возможность лечиться на родине, а не вынуждены были выезжать за границу для получения медицинских услуг

ТЕГЕРАН, 27 октября. /ТАСС/. Мохаммад Якуб Муджахид, назначенный захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность министра обороны во временном правительстве талибов, обратился к афганским предпринимателям с призывом вкладывать средства в развитие сектора здравоохранения страны. Как информировал в среду телеканал TOLOnews, с таким заявлением он выступил в ходе мероприятия, проходившего в одном из медицинских учреждений Кабула.

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Как утверждается, министр обороны во временном правительстве талибов призвал местных бизнесменов инвестировать в афганское здравоохранение с тем, чтобы жители страны имели возможность лечиться на родине, а не вынуждены были выезжать за границу для получения медицинских услуг.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 7 сентября талибы огласили состав временного правительства.

В связи с этими событиями в стране наблюдается стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч людей остались без работы и жилья, финансовая активность резко снизилась. Крайне тяжелая ситуация сложилась и в сфере здравоохранения: отмечается острая нехватка специалистов, лекарств и медицинского оборудования.

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