В ДНР сообщили, что ВС Украины второй раз попытались взорвать нефтебазу в Донецке

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли попытку взорвать нефтебазу в Донецке. Об это сообщил в среду представитель Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по вопросам безопасности контактной группы Алексей Никоноров.

"ВСУ продолжают грубо нарушать все действующие договоренности, совершая новые беспринципные провокации на линии соприкосновения. Так, сегодня утром при помощи беспилотного летательного аппарата украинские военные предприняли вторую попытку подрыва нефтебазы в Кировском районе Донецка. С прикрепленным взрывным устройством аппарат упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал", - цитирует Никонорова Донецкое агентство новостей.

По словам Никонорова, "после обнаружения беспилотника о произошедшем были оперативно проинформированы представители СММ ОБСЕ для проведения фиксации террористического акта ВСУ, однако затем при попытке обезвредить аппарат произошел взрыв". Жертв и масштабных последствий, которые были целью акта агрессии ВСУ, удалось избежать, добавил Никоноров.

Он напомнил, что предыдущая атака территории госпредприятия "Топливная компания "Нефтебаза", расположенного в густонаселенном Кировском районе Донецка, произошла 11 сентября этого года.

"Расцениваем действия Украины как целенаправленную террористическую кампанию против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения республики. Призываем СММ ОБСЕ зафиксировать факт применения ударного беспилотника и оперативно отразить его в отчетах", - заключил представитель ДНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками онтактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в СЦКК.