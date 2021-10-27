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В Пакистане возобновились акции исламистов из-за отказа властей выслать посла Франции

По данным The Express Tribune, 8 тыс. исламистов начали свой марш из города Лахора на Исламабад

ИСЛАМАБАД, 27 октября. /ТАСС/. Сторонники запрещенной в Пакистане радикальной исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) в среду возобновили антиправительственные выступления после отказа властей выполнить их требование о высылке из страны посла Франции.

Как сообщает газета The Express Tribune, 8 тыс. исламистов начали свой марш из административного центра провинции Пенджаб города Лахора на Исламабад, который был отсрочен в конце прошлой недели до 27 октября на время переговоров с правительством. Активисты TLP требовали от властей освободить из тюрьмы лидера организации Саада Хуссейна Ризви и его сторонников, выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo.

В ходе переговоров представители пакистанского правительства заявили о готовности выполнить все требования исламистов, признав, однако, что не могут экстрадировать из Пакистана французского посла, поскольку такой шаг повредит отношениям с ЕС. Это привело к тупику в переговорах с TLP и возобновлению протестов ее сторонников.

По данным The Express Tribune, к месту поведения марша сейчас переброшены крупные контингенты полиции. С целью не допустить продвижения его участников на их пути вырыты траншеи и установлены заграждения.

Ранее в этом месяце тысячи активистов TLP провели в Лахоре массовые акции за освобождение находящегося под арестом с апреля 2021 года Ризви. Во время демонстраций экстремисты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ блюстители порядка применяли слезоточивый газ. Трое из них погибли, еще несколько были доставлены в больницы в критическом состоянии.

Требования TLP

В ноябре 2020 года TLP потребовала от правительства Пакистана выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной, в частности, за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo.

Власти пообещали в апреле 2021 года рассмотреть требования радикальной исламской организации в парламенте Пакистана, но не сдержали обещания. После этого Ризви призвал своих сторонников к акциям протеста и был арестован полицией на основе закона о борьбе с терроризмом за подстрекательство к беспорядкам. Его арест привел к массовым столкновениям активистов TLP с полицией в крупнейших городах Пакистана. Тогда погибли семь человек, включая двух полицейских, 600 сотрудников сил правопорядка получили ранения.

15 апреля 2021 года правительство Пакистана запретило деятельность TLP.

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