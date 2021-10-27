Высокий суд Лондона начал рассмотрение апелляции Минюста США по делу о выдаче Ассанжа

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Высокий суд Лондона приступил в среду к рассмотрению апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции из Великобритании основателя организации Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом передает корреспондент ТАСС из здания суда.

50-летний Ассанж не принимает участие в слушаниях, сообщил его адвокат Эдвард Фицджеральд, добавив, что представит пояснения на этот счет позднее. Планировалось, что Ассанж присоединится к двухдневному заседанию по видеосвязи из лондонской тюрьмы Белмарш. Здесь австралиец содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет.

4 января Вестминстерский магистратский суд постановил, что выдача основателя WikiLeaks американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Выводы судьи Ванессы Барайтсер были основаны на оценках психологов и экспертов. При этом, изучив собранные стороной обвинения материалы, Барайтсер признала вполне правомерными и обоснованными обвинения, выдвинутые против австралийца в США.

В Соединенных Штатах Ассанжу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

Акция сторонников Ассанжа

У здания Высокого суда Лондона на улице Стрэнд перед заседанием собрались около сотни сторонников Ассанжа, которые требуют немедленного освобождения журналиста. Среди них есть девушка основателя WikiLeaks Стелла Моррис, его отец Джон Шиптон.

Многие из пришедших держат плакаты с призывом к властям США снять все обвинения, выдвинутые против основателя WikiLeaks. Кроме того, протестующие развернули баннеры на решетке у входа в суд, на которых написаны следующие лозунги: "Не экстрадируйте Джулиана Ассанжа", "Журналистика не преступление", "Покойся с миром, британское правосудие: 1215-2021".

"Ассанж должен быть немедленно отпущен на свободу. Это позор, что он вообще находится там. Это губительно для свободы прессы", - заявил корреспонденту ТАСС один из демонстрантов, который пришел поддержать журналиста к суду вместе с женой. В свою очередь представители суда сообщили, что протестующие ведут себя мирно и полиция пока не проводила задержаний.