Медведчук: Украина не возобновит экономический рост, не восстановив отношения с РФ и СНГ

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук уверен, что Украина не сможет добиться энергообеспечения и решить ряд других вопросов без восстановления отношений с Россией и странами СНГ.

"Восстановление торговых экономических отношений с Россией и СНГ является первоочередной задачей для экономики страны", - заявил он в среду в эфире телеканала "Первый независимый". По его словам, "это единственный рецепт", "он является <...> безальтернативным". "У нас нет других источников для того, чтобы мы могли обеспечить нормальную жизнь страны и людей", - подчеркнул Медведчук.

При этом политик привел пример с поставками угля и другой продукции, которые, по его мнению, невозможны без использования железной дороги, поскольку объемы грузоперевалок в портах ограничены. Медведчук уверен, что украинская сторона "все равно придет к тому, что надо договариваться с соседями, с Россией и с Белоруссией в первую очередь, со странами СНГ". "Это выгодно не только в вопросах энергетического обеспечения, это выгодно непосредственно в вопросах конкурентоспособности нашей продукции на рынках этих стран", - добавил глава политсовета ОПЗЖ.

Ранее Медведчук критиковал украинскую власть за то, что она, по его словам, завела отношения Украины и России в "реальный тупик".