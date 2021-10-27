В Тегеране назвали причину перебоев в работе АЗС в Иране

ТЕГЕРАН, 27 октября. /ТАСС/. Массированная кибератака, возможно, из-за рубежа привела к нарушению работы сети АЗС в Иране. С ситуацией удалось успешно справиться благодаря энергичным действиям экспертов, заявил секретарь Верховного совета Ирана по киберпространству Абольхассан Фирузабади.

"Атака была настолько массированной, что нарушила работу всех 4 300 АЗС страны, - цитирует его в среду телеканал Press TV. - Возможно, что это нападение, как и кибератака на железные дороги Исламской Республики Иран, была осуществлена из-за рубежа".

По словам Фирузабади, итоги расследования инцидента будут оглашены через 7-10 дней. Он также сказал, что кибератака не привела к какому-либо ущербу для оборудования, было лишь прекращено обслуживание потребителей. Иранским экспертам удалось быстро решить проблему.

"Хотя кибератака нейтрализована, она вызвала множество трудностей, - указал Фирузабади. - Мы надеемся, что все АЗС вернутся к нормальной работе завтра".

В среду около 80% АЗС Ирана вернулись к нормальной работе, сказал ранее официальный представитель Национальной компании по дистрибуции нефтепродуктов Фатеми Кахи.

Во вторник в стране начались перебои в продаже топлива для автомобилей на заправках по системе квот для населения из-за проблемы в работе программного обеспечения. Экспертам удалось наладить продажу топлива в ручном режиме, правда, по обычным, а не субсидированным ценам, отмечает Press TV.

Система продажи топлива по субсидированным ценам на основе квот была введена в Иране с ноября 2019 года в связи с объявленным повышением цен на бензин и дизельное топливо. Для предотвращения махинаций и контрабанды топлива были введены топливные карты, которые дают право покупать бензин по цене 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,05 по текущему рыночному курсу). Размер квоты в среднем составляет около 60 литров в месяц на одного человека, однако может быть увеличен для представителей отдельных профессий. Без топливной карты стоимость бензина составляет 30 тыс. иранских риалов за литр (около $0,1).