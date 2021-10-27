Делегация талибов встретилась в Катаре с американскими дипломатами

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Амир Хан Моттаки, который был назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность главы МИД Афганистана, провел в Катаре встречу с Иэном Маккари, возглавляющим афганское направление в посольстве США в Дохе. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter.

"Принимая во внимание итоги предыдущих двусторонних контактов, обе стороны провели подробные консультации и обменялись мнениями по американо-афганским отношениям и другим вопросам", - указано в заявлении.

Ранее талибы проводили встречи с американскими дипломатами в Дохе 9-12 октября. Как заявлял Моттаки, в ходе диалога стороны обсуждали оказание афганскому народу гуманитарной помощи, реализацию Дохийского соглашения между США и радикалами, необходимость открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном при уважении территориальной целостности Афганистана и невмешательстве в его внутренние дела.

29 февраля 2020 года руководство США во главе с занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом и талибы подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно достигнутым договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике.